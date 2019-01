Nos tocó pedir ayuda para mover los vehículos porque no había paso: María Olga Isaza María Isaza denuncia que frente a su lugar de residencia en Bogotá la calle no solo está destruida si no bloqueada por vehículos de servicio público.

Desde hace varios años he denunciado esta situación pero nunca se ha solucionado este asunto: María Olga Isaza. Foto: Colprensa