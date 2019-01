Nuestro Gobierno no procederá jamás buscando ceses bilaterales: Duque

El presidente Iván Duque aseguró este miércoles, ante el cuerpo diplomático en Colombia, que su gobierno no buscará un cese bilateral al referirse a negociaciones de paz con el ELN.

"Nuestro Gobierno no procederá jamás, respeto a los que lo han hecho, buscando ceses al fuego bilaterales porque yo no voy a homologar a los que defienden la Constitución por un mandato legítimo con los que la quieren fracturarla y pisotearla y defenderé siempre la idea, que está en el artículo segundo, donde el Estado no puede rehusarse jamás a proteger la vida, honra y bienes de todos los colombianos", dijo el Mandatario.

Además, hizo un llamado a la comunidad internacional a capturar a los miembros del ELN que estén en otros países y tengan circulares rojas de Interpol. "Entiendo que se pueden haber presentado en el pasado condiciones que abrieron algo de interés y de colaboración para que los miembros de esa organización hicieran un proceso de desmovilización, desarme y reinserción, pero no puedo ser hipócrita con la comunidad internacional", dijo el Mandatario.

Recordó las condiciones que puso al ELN para iniciar diálogos como el cese de actividades criminales y la liberación de los secuestrados y dijo que "no son solicitudes por terquedad, ni mucho menos una bravuconada, es la defensa de legalidad y es decir con claridad al mundo entero que la violencia no es el camino para acceder a ningún tipo de tratamiento por parte del Estado, más bien todo lo contrario: nuestras exigencias son para que se concrete la única forma fehaciente de expresar voluntad de paz".