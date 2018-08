Nueva condena de Santos al régimen de Nicolás Maduro

Al término de la presentación del decreto que regulariza la situación migratoria de 440.000 venezolanos, al otorgarles el Permiso Especial de Permanencia por un término de dos años, el presidente Juan Manuel Santos condenó nuevamente el régimen dictatorial de Nicolás Maduro.

“Reiterando nuestra condena a las acciones del régimen venezolano que ha generado esta crisis humanitaria. Estos problemas que no solamente están en Colombia, ya los demás países de Latinoamérica están sufriendo las consecuencias. Un régimen que no escucha y que parece que está en estado de negación total, porque no solamente no escucha sino que no actúa”, dijo Santos.

“Pero así como condenamos ese régimen, somos generosos con nuestros hermanos venezolanos que sufren la consecuencia de las decisiones de este régimen. Quiero reiterar una vez más el llamado que hemos hecho, mil veces, a este régimen para que por lo menos permita un canal humanitario que alivie en algo el sufrimiento de su pueblo”, agregó.

Santos recordó que la población venezolana se está muriendo de hambre y de enfermedades, pese a tratarse de un país rico, con las reservas petroleras más grandes del mundo.