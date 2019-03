Nuevo "agarrón" en la Comisión de Paz del Congreso

Una audiencia pública en la que la Comisión de Paz del Congreso escuchó a las víctimas del conflicto terminó en un "agarrón" por cuenta de un contrapunteo entre el abogado Sergio Alzate, de la Federación de Colombianos Víctimas de las Farc, y la representante a la Cámara de la Colombia Humana, Ángela María Robledo.

Alzate le pidió a la congresista que tomara atenta nota a las observaciones hechas por él en su intervención, así como lo hizo en el caso de otras organizaciones de víctimas, lo que Robledo interpretó como un señalamiento directo en su contra.

"Prácticamente me trató de victimaria y no lo acepto. Me duele mucho lo que está pasando y no acepto ese tipo de insinuaciones", señaló la congresista.

Alzate, quien ha trabajado con la exsenadora Sofía Gaviria, le intentó bajar el tono a la discusión.

"Cuando ella me mostró sus notas le dije que nunca la había irrespetado, al contrario, a las audiencias de víctimas que ella ha hecho yo he ido. Le reconozco su trabajo juicioso", añadió.