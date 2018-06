Nunca se le ha tenido miedo al debate: Iván Duque

El candidato a la presidencia, Iván Duque, aseguró en Barranquilla que nunca le ha tenido miedo al debate, luego de que Gustavo Petro asegurara que los estuviera evitando y aludiendo un presunto temor hacia este espacio de confrontación.

“Yo estoy listo para siempre confrontar las ideas con el que sea, aquí ustedes me vieron en la Universidad del Norte, no contra uno, sino contra cuatro, y me vieron exponer mis ideas con respeto, porque no valido mis ideas atacando a nadie ni acusando a nadie de corrupto ni de dictador,” señaló Duque.