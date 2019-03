¿Objeciones a la JEP son un golpe al acuerdo u oportunidad para mejorar lo acordado?

La senadora Paloma Valencia del Centro Democrático y la senadora Ángela María Robledo de Colombia Humana hablaron en La W sobre las objeciones hechas por el presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria de la JEP.

Inicialmente, Valencia expresó que está de acuerdo con estas objeciones, “la JEP, por su diseño, no tiene un sistema de revisión externa. En el tema de extradición, no podemos permitir que se disuelva por un trámite imposible”.

Por su parte, Ángela María Robledo afirmó que estas objeciones “son malas. Los seis argumentos son de orden constitucional y eso ya fue discutido por la Corte Suprema de justicia, por eso nos acogemos a lo que dice el procurador” y añadió “la JEP es el corazón del acuerdo y no para los victimarios sino para las víctimas. La reparación es integral y se busca que las Farc ejecuten una reparación administrativa”.

De igual forma, Valencia dijo que “medio país votó por Duque y eso quiere decir que votó por el no” a lo que Robledo respondió “ahora hay que tener en cuenta que presidente es el gobernante de los sí y el no y tiene una hoja de ruta que se llama constitución política”.

Mientras que Paloma aseguró que Iván Duque tenía toda la potestad de realizar las objeciones que considere pertinentes.

“Revivir el tema del "Sí" y el "No" es muy conveniente en época electoral” puntualizó Robledo.

Valencia agregó a este tema que “la mitad, que eligió a Iván Duque, no se siente representada. Para mí lo importante es la garantía de no repetición, que Colombia reciba el mensaje de que lo que Farc y paramilitares no es el camino”.

De otro lado, Ángela Robledo, “este es un riesgo que nos puede devolver a la guerra. Yo sí quiero que mis nietas vivan en un nuevo país”.

También, Ángela Robledo comparó a Pablo Catatumbo con Álvaro Uribe y aseguró que “Uribe tiene muchas investigaciones, incluso en la corte penal internacional”.

Finalmente, Valencia señaló que “si es necesario, haremos otro referendo y ojalá lo ganemos. A ver si esta vez sí lo acatan” y Robledo dijo que “seguirán dividiendo al país”.