Objeciones tratan de eliminar algo de esa dañina impunidad total: Uribe sobre la JEP

Desde la ciudad de Montería, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, habló sobre las objeciones realizadas por el presidente Iván Duque a seis artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El senador le dio la bienvenida a dichas objeciones al asegurar lo siguiente:

"Estas objeciones tratan de eliminar algo de esa dañina impunidad total y no podemos olvidarnos que no ganó el plebiscito y lo desconocieron. Las Farc impusieron la JEP y no contenta con haber impuesto el mecanismo hayan exigido que toda persona para entrar a la JEP tenga que ser amiga de las Farc. Bienvenidas las objeciones", precisó el senador de Centro Democrático.

El senador se refirió al tema este 11 de marzo desde la ciudad de Montería, donde preside el foro "Córdoba Transparente para el Desarrollo", por medio del cual se buscará escoger candidato para la Gobernación de Córdoba con el aval de Centro Democrático.