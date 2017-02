ONU anuncia primera entrega de armas de las Farc

El jefe de Observadores de la de la ONU, el general Javier Antonio Pérez Aquino, aseguró que la próxima semana iniciará la primera entrega de armas. “Se va hacer la identificación verificación y monitoreo de las armas de los guerrilleros de las Farc y se iniciara con la recepción de armas de los guerrilleros que pertenecen al Mecanismo de Monitoreo”, señaló.

Frente a este pronunciamiento, Marcos Calarcá, representante de las Farc ante el Mecanismo, reiteró su compromiso de entregar las armas. “En cuanto al tema de la dejación de armas, nuestro compromiso es cumplir con los 180 días que se han indicado. Nosotros no estamos interesados, como algunos lo consideran, en quedarnos con las armas, ya tomamos un decisión de donar las armas", indicó.

El representante denunció que hay muchas zonas en las que los guerrilleros no han podido iniciar labores, debido a que todavía ni siquiera han llegado los materiales de construcción, además señaló que no se tuvo en cuenta en la planeación del proceso de paz el tema de la salud porque aunque hay establecido un sistema para los guerrilleros han existido algunas dificultades en la atención durante este proceso de movilización a las zonas “no planeamos eso, pensábamos que no se iba poner en riesgo la salud de nuestras mujeres, porque aunque está estable.