ONU anunciará en breve medidas por comportamiento de observadores en Colombia

La Misión de la ONU en Colombia anunciará en breve medidas para evitar que se repitan incidentes como el sucedido el pasado 31 de diciembre cuando observadores del organismo fueron grabados mientras bailaban con guerrilleras de las Farc en un campamento en el norte del país.



Así lo expresó el secretario general adjunto para Asuntos Políticos de la ONU, Jeffrey Feltman, en una carta en la que responde a una misiva que la Cancillería colombiana le envió por medio de su embajadora en el organismo, María Emma Mejía.



"Dada la seriedad con la cual tomamos este incidente, esperamos que la Misión anuncie pasos decisivos en breve. Nuestra sede dará total apoyo a las decisiones que la Misión anuncie", señala la respuesta de la ONU, a la cual tuvo acceso Efe.



El Gobierno colombiano manifestó a la ONU su "gran preocupación" por la conducta de los observadores de la Misión de Monitoreo y Verificación (MM&V) del Cese el Fuego que participaron, vistiendo los chalecos azules del organismo, en la fiesta de Año Nuevo de las FARC en Conejo, caserío del departamento caribeño de La Guajira, y pidió que se adopten los "correctivos necesarios" para que no se repita ese tipo de situaciones.



"Agradeceré que las Naciones Unidas, a través de la Misión en mi país, adopten los correctivos necesarios a fin de que este tipo de situaciones no vuelvan a presentarse, y evitar así, que se ponga en tela de juicio la confianza y el prestigio de las Naciones Unidas", señala la carta enviada a la ONU.



En su respuesta, Feltman afirma que la preocupación de Colombia por el comportamiento de los observadores, que es motivo de polémica en el país, es un asunto que la ONU "se toma con la mayor seriedad".



"El comportamiento descrito en su carta es inapropiado y no refleja los valores de profesionalismo e imparcialidad de las Naciones Unidas. Estos valores son esenciales para la exitosa implementación de la tarea de la Misión y el soporte al histórico proceso de paz de su país", expresa el secretario general adjunto para Asuntos Políticos de la ONU.



El funcionario de la ONU recuerda que la Misión en Colombia expidió el pasado martes, "inmediatamente después del incidente", un comunicado indicando que tomaría "la acción apropiada" y señala que ya se completó "la investigación de las circunstancias que rodearon ese evento", por lo cual anunciarán en breve las medidas de rigor.



Los observadores que participaron en la fiesta, cuyas imágenes fueron grabadas por la Agencia Efe, integran la Misión de Monitoreo y Verificación acordada como parte del acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las Farc el pasado 24 de noviembre.



El campamento de las Farc donde fueron grabadas las imágenes está a unos cinco kilómetros de distancia de Pondores, el lugar donde se sitúa la zona veredal transitoria de normalización que albergará a los guerrilleros y que incluye un puesto de la MM&V, mecanismo tripartito del que hacen parte miembros de la ONU, del Gobierno colombiano y de la guerrilla.