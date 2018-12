ONU monitorea libertad de expresión y protección de periodistas en el país

El representante del alto comisionado de la ONU en Colombia, Alberto Brunori, se reunió durante este fin de semana con algunos periodistras colombianos, objetos de señalamientos por parte del fiscal general de la Nación, durante el reciente debate adelantado en el Congreso de la República.

El funcionario de la ONU, se mostró preocupado por la situación de libertad de expresión en nuestro país y se espera que se pronuncia frente al tema esta semana.

De acuerdo a la fotrografía del encuentro, publicada a través de las redes sociales del organismo, las periodistas Cecilia Orozco Tascón; directora de Noticias UNO y columnista, y la periodista de la Revista Semana, Maria Jimena Duzán, participaron del encuentro. Precisamente ellas han sido protagonistas de revelaciones periodísticas y columnas de opinión que en semanas recientes han denunciado hechos cometidos por el hoy fiscal Néstor Humberto Martínez Neira.

Precisamente, Martínez Neira realizó fuertes señalamientos en contra de la labor de algunos periodistas del país, durante su reciente intervención en el Congreso de la República, en el marco de un debate organizado en su contra; hecho que fue denunciado y rechazado por algunas organizaciones defensoras de derechos humanos y libertad de expresión.

El representante de la ONU se reunirá esta semana con el presidente Duque, y se espera que uno de los temas a tratar en la reunión, sea precisamente la protección a periodistas y la libertad de expresión en el país.

Es insólito que el Fiscal General no sólo no renuncie, sino que muestre un talante que intimida a quienes lo cuestionan: él no es un colombiano cualquiera; es un funcionario que puede ordenar que metan a la cárcel a quien sea....