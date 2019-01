ONU rechaza atentado en Colombia a víctima de falsos positivos

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos rechazó "enfáticamente" el atentado contra Alfamir Castillo Bermúdez, madre de un joven víctima de las ejecuciones extrajudiciales, y pidió protección para ella.



Last night, two gunmen tried to killed Alfamir Castillo in Colombia. She’s a brave women who, for over a decade, has fought for justice for his son who was killed in a “false positive” extrajudicial execution.

