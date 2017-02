ONU reitera que sin los campamentos no podría iniciar la recepción de armas

Jean Arnault, jefe de la misión especial de Naciones Unidas en Colombia, reiteró que no ha culminado la construcción de los campamentos definitivos de las FARC, que de ello depende que la ONU pueda iniciar con la recepción y depósito de las armas, y que debe definirse de qué manera las FARC se movilizarán de las zonas veredales hacia los mismos.

Arnault advirtió que la pregunta en este momento es cómo hacer para que la ONU tenga todas las armas de las FARC en su poder para el próximo 1 de junio, o Día D+180.

"El 1 de junio para la entrega definitiva de armas es un consenso, en eso no hay dudas. A pesar de todas las dificultades, sí va a haber dejación de armas. La pregunta no es ahora si es o no es, la pregunta es qué hay que hacer para poder cumplirlo. Para llegar en 3 meses a ese resultado hay bastante trabajo que hacer (...) El tema de la recepción del conjunto del armamento es más complicado, para que las armas estén de forma creíble en las manos de la ONU, deben estar en sitios en los que esté la ONU 24 horas. Para que eso pueda pasar tienen que estar en los campamentos, esos contenedores no van a estar ahí a la intemperie", expresó Jean Arnaut.

Advirtió que "hay palabras, de repente, "excesivas" en la respuesta que dio el Gobierno a las inquietudes de la ONU, y que esas diferencias entre ambos pueden dialogarse. Expresó que esta semana tendrán una reunión con la Comisión de Verificación e Impulso del Gobierno, para ese propósito.

"Hay palabras de repente excesivas. Nosotros planteamos en una carta privada una serie de temas relacionados con la etapa que acaba de terminar, etapa de finalización de la concentración de las FARC en las zonas (...) Se debe desdramatizar una situación que no merece ser dramatizada, son temas normales que debemos resolver mañana o pasado mañana, y ya que se filtró y que el gobierno respondió", expresó.

Reiteró la preocupación del mecanismo de verificación y monitoreo sobre la culminación de los campamentos.

"El tema de los campamentos definitivos todavía no está resuelto. Es de estas diferencias entre las zonas y los campamentos definitivos que surgen estos interrogantes. No nos olvidemos que el final del enfrentamiento armado no es solamente la logística de campamentos, es también una serie de compromisos sobre su seguridad jurídica y socio económica. Sería equivocado plantear una especie de carrera a la dejación de armas sin tener en cuenta que hay otros parámetros en el procedimiento (...) la forma sobre cómo se mueven las FARC todavía no está afinada", expresó Arnault.

Sobre la inquietud del Gobierno en el sentido de que civiles entran a las zonas veredales y que guerrilleros salen de las mismas, Arnaut expresó que "lo que es cierto es que hay demandas de definición muy concretas. Ahí hay detalles que hay que afinar".