Opiniones divididas en el congreso por posible embargo de reposición de votos a Petro

Ante la petición de la Contraloría de Bogotá de embargar los recursos que le corresponden a la Colombia Humana y tras toda una novela entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría general del estado civil, el CNE debe discutir de nuevo este tema en la sala plena que se llevará el próximo martes 5 de marzo.

El senador Gustavo Petro puso en su cuenta de twitter que el CNE ya se había pronunciado en una resolución del 5 de febrero y que si en ella le certificaba los recursos a la Colombia Humana ya no se podía retractar.

Ya el CNE habia expedido resolución pública reconociendo el derecho de los movimientos inscriptores de mi campaña a los gastos de reposición. Esa resolución no es revocable porque generó el derecho bajo la ley



A punto de romperse el estado de Derecho en materia electoral pic.twitter.com/w2zBymVdca — Gustavo Petro (@petrogustavo) 28 de febrero de 2019

Esa polémica decisión que debe tomar el CNE ha dividido las opiniones en el congreso.

Por un lado, Edwin Ballesteros, representante a la cámara por Santander por el partido centro democrático, defendió que el senador no debe recibir estos recursos “es un asunto de responsabilidad política y hay que darle la cara Bogotá. Es necesario que con estos dineros se pueda pagar las obligaciones del senador con los entes de control”.

Desde otro lado del espectro político, Aída Avella, senadora por la UP (Unión Patriótica) defiende a la Colombia humana y califico este proceso como una persecución política “¿A quién le entregaron la reposición de los votos del presidente Iván Duque? Pues a Iván Duque. Yo no entiendo porque se ha atravesado el señor contralor de Bogotá, no entiendo porque él tiene que estar detrás de la Colombia humana, a mí me parece que es una persecución política”.

Finalmente, Luis Fernando Velasco, senador del partido Liberal, defendió que los recursos deben ser entregados a la Colombia Humana “el CNE debe pronunciarse frente a los recursos de una campaña política, ósea de una persona jurídica, no una persona natural y la sanción, que también es dudosa, es contra Petro no contra su movimiento. El CNE debe entregarle los recursos a la Colombia humana”.

