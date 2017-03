Opinómetro: 72,5% cree que en Colombia no se respetan los derechos de la mujer

¿Cree usted que en Colombia se respetan los derechos de la mujer?

Sí 26,5%

No 72,5%

No sabe / No responde 1,0%

En su concepto ¿Los médicos en Colombia se limitan o no al formular medicamentos y exámenes como lo exige el Plan Obligatorio de Salud (POS) de la Ley Estatutaria de Salud?

Sí se limitan 66,8%

No se limitan 29,0%

No sabe 3,8%

No responde 0,4%

En una escala de 1 a 5, donde 1 es poco y 5 mucho, ¿Qué tanto considera usted ha avanzado en Colombia la igualdad de género?

1 9,8%

2 15,0%

3 44,7%

4 18,5%

5 7,0%

No sabe 4,4%

No responde 0,6%

