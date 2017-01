Opinómetro: 82,9% están en desacuerdo con las corridas de toros

El gobierno expidió un decreto que prohíbe realizar contratación directa entre el gobierno y entidades sin ánimo de lucro ¿Esto ayudará o no a combatir la corrupción en el país?

Si ayudará 36,4%

No ayudará 55,9%

No sabe / No responde 7,7%

¿Esta usted de acuerdo o en desacuerdo con que se realicen corridas de toros?

De acuerdo 10,4%

En desacuerdo 82,9%

No sabe / No responde 6,7%

En su concepto ¿Por cuál de las siguientes razones se presentaron los disturbios en la plaza de todos en Bogotá?

Intolerancia de manifestantes 31,7%

Faltó más seguridad 18,6%

Infiltraron la protesta 16,0%

Participación de políticos 8,1%

Hubo provocación de taurinos 4,7%

Todas las anteriores 11,1%

No sabe / No responde 5,9%

Otras 3,9%

En su concepto ¿Los dueños de perros de raza peligrosa cumplen las normas de seguridad?

Sí las cumplen 6,7%

No las cumplen 89,4%

No sabe / No responde 3,9%

