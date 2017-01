Opinómetro: 89,0% rechaza que taxistas tomen justicia por sus propias manos

¿Considera usted que legalizar el servicio de Uber en Colombia evitara actos violentos como el ocurrido el día de ayer en Bogotá?

Sí 53,0%

No 25,9%

No sabe 18,6%

No responde 2,5%

¿Cree usted que frente a la falta de solución en la reglamentación de la plataforma Uber, los taxistas tienen el derecho de tomar la ley con sus propias manos?

Sí 4,5%

No 89,0%

No sabe / No responde 6,5%

