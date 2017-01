Opinómetro: el 51,1% "no confía" en que diálogo con Eln culmine exitosamente

¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el estado financie las campañas políticas?

De acuerdo 14,5%

En desacuerdo 72,6%

No sabe 10,9%

No responde 2,0%

¿Usted confía o no en que este nuevo inicio del proceso de paz formal con el Eln logre culminar exitosamente?

Si confia 41,3%

No confia 51,1%

No sabe 6,4%

No responde 1,2%

En su concepto ¿Ha sido buena, regular o mala la gestión de la fiscalía persiguiendo los responsables por soborno, relacionados con la firma brasileña Odebrecht?

Buena 42,8%

Regular 33,2%

Mala 17,7%

No sabe / No responde 6,3%

Presentación previa del documento adjunto: