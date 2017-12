Ordóñez dice que no tiene garantías para participar de la consulta de la centro-derecha

En diálogo con la W, el exprocurador y precandidato presidencial, Alejandro Ordóñez, expresó que de momento no tiene garantías para participar en la consulta interpartidista que elegirá al candidato presidencial de la centro-derecha, debido a que afirma que sus virtuales contendores (Duque-Ramírez) han expresado en varios escenarios la existencia de una alianza entre ellos.

"Si es cierto el acuerdo entre Iván Duque y Marta Lucía, que lo ha manifestado en algunos escenarios el presidente Pastrana y ellos, pues no tiene sentido que yo esté ahí. He pedido que me lo digan claramente. Si existe acuerdo entre el presidente Pastrana y el presidente Uribe, pues no es ético que yo esté ahí. Y en ese aspecto yo debo tener claridad", expresó Ordóñez.

El exprocurador puntualiza que si antes del 15 de enero no tiene claridad sobre el tema, retirará la solicitud de participar en la consulta que presentó ante el Consejo Nacional Electoral. "Si observo que hay garantías participo, y si no, no", dijo el exprocurador.

Al respecto, el candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, afirmó que no está, en este momento, "enredado en la mecánica política", y negó haber afirmado en escenarios distintos, como dijo Ordóñez en la W, la existencia de una alianza para favorecerlo a él y a Marta Lucía Ramírez.

"Yo no he hecho ningún tipo de afirmación en ese sentido. El que diga eso está faltando la verdad. Yo no creo en la política que se hace con acuerdos de camarillas ni a puerta cerrada. Y a mí me parece muy grave que se comiencen a hacer ese tipo de deslegitimaciones. Yo estoy listo para competir, siempre defendí la consulta abierta al interior del partido. Estoy en lo mismo. pienso que en este proceso es más importante una consulta abierta que le pemita a la ciudadanía elegir a su candidato a la Presidencia", dijo Duque.

"Yo no estoy hablando de si es un acuerdo allí o allá porque yo no creo en eso. Yo lo que creo es en la transparencia de la democracia", agregó el candidato.

