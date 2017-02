Ordóñez le pide al Partido Conservador que se declare en oposición al Gobierno

En una carta que entregó personalmente al Directorio Nacional Conservador, el ex procurador Alejandro Ordóñez pidió que la colectividad se declare en oposición al gobierno de Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras.



"La administración Santos – Vargas Lleras es la antítesis de las ideas conservadoras. El Gobierno y la coalición mayoritaria que lo sostiene está no sólo más cerca de las Farc sino en abierta contravía con los fundamentos del pensamiento conservador (...) preocupa, preocupa mucho el colapso institucional, la corrupción, el desgreño, la impunidad, el abuso con los ciudadanos y el mal gobierno de un presidente que repudia nuestro ideario", señaló Ordóñez.



El ex procurador añadió que "el Partido no puede seguir siendo un apéndice del Partido Liberal que representan Santos y Vargas Lleras. Insistir en mantenerse en la coalición gubernamental obliga a las bases conservadoras, de las que hago parte, a buscar otros canales para participar en las elecciones de 2018".