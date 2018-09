Otto Bula desmiente presiones de la Fiscalía para declarar contra Armando Benedetti

A través de un comunicado, el exsenador Otto Bula se refirió a las versiones que aseguran que habría recibido presiones o insinuaciones del fiscal Daniel Hernández u otros agentes de la Fiscalía General de la Nación para involucrar a Armando Benedetti en el caso Odebrecht.

(Le puede interesar: Armando Benedetti habría ordenado “chuzar” al fiscal general, su esposa y varios abogados)

El ex senador, vinculado con el escándalo de Odebrecht, se pronunció luego de las declaraciones que dio el senador Armando Benedetti frente a los señalamientos en su contra por presuntamente haber ordenado “chuzadas” al fiscal general y a varios abogados.

En una rueda de prensa, Benedetti no solo se declaró víctima de una retaliación de Néstor Humberto Martínez, sino que señaló a Daniel Hernández, alto funcionario de la Fiscalía, de ser “el perro sabueso, el sapo del fiscal general que lo pusieron a perseguir a Benedetti”.

En el marco de estas declaraciones, Benedetti advirtió que Hernández supuestamente promovió testigos para que lo vincularan a él con el cartel de las pensiones en Córdoba, en el cartel de la toga, y en el escándalo de Odebrecht. Fue en este punto en que Benedetti hizo mención a Bula: “A Otto Bula (Hernández) le ofreció de todo (…) Bula dijo “Benedetti no tiene nada que ver””. Además, el senador criticó a los medios por no mencionar que “el testigo que tiene en la cárcel a todos los que están presos por Odebrecht, dijo “Benedetti no tiene nada que ver””.

En el comunicado, Bula manifestó que estas aseveraciones de Benedetti “carecen de todo fundamento” y aseguró que su colaboración con la justicia fue por decisión propia, pues “nació de mi voluntad expresa, libre de apremio y consciente”.

Por eso, agrega el ex senador: “(…) no he recibido ni aceptaría recibir la menor insinuación o sugerencia de ningún representante de la Fiscalía para involucrar en mi proceso de colaboración el nombre de cualquier persona sobre la cual no me consten hechos reales y verificables”.

Cabe recordar que Bula es investigado por su presunta participación en el millonario caso de corrupción de Odebrecht, en el que se presume que habría entregado sobornos por una suma cercana a los 4,6 millones de dólares. Estos presuntos sobornos se relacionan con la adjudicación de la construcción de la vía Ocaña – Gamarra, dentro del convenio del tramo II de la Ruta del Sol.

Presentación previa del documento adjunto: