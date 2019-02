“Pablito” dice que seguirán su plan de tomar el poder si no se restablecen los diálogos

El guerrillero, que se presume está en Venezuela, también dijo que si hay un intento de invasión a Venezuela, Colombia llevará "la peor parte del bulto".

Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, del Comando Central del ELN, ha afirmado que la guerrilla sigue con voluntad de diálogo pero le pide al gobierno que brinde garantías para reanudar la mesa o para regresarse de Cuba.

No obstante el guerrillero 'sentencia' que si no hay garantías de retorno o negociación, el ELN continuará con su plan de lucha para tomarse el poder. "Nosotros tenemos un plan de lucha por la toma del poder por la vía política y militar si no hay camino dialogado y la burguesía no cede a sus pretensiones guerreristas", dijo.

"El Estado aprovecha nuestra sinceridad para tergiversar nuestra buena intención de paz en la que nosotros no hemos incumplido, hasta el día de hoy, nuestra delegación está en Cuba esperando que el gobierno decida dialogar o que cumpla los protocolos (…) tienen que brindar garantías o de retorno o de diálogo", agregó Pablito.

El guerrillero, que se presume está en Venezuela, también dijo que si hay un intento de invasión a Venezuela, Colombia llevará "la peor parte del bulto".

"Entre Trump, EEUU y el presidente Uribe, que es el que quiere la invasión, y el títere de Duque, están metiendo en guerra al pueblo colombo venezolano. Entre ellos no les va a pasar nada, el problema está en el pueblo. Han fortalecido toda la frontera en Puerto Carreño, Arauca, Cúcuta y Maicao, a donde más han concentrado pie de fuerza de artillería de largo alcance es en Tame, Arauca, y en Cúcuta. Que quien va a iniciar ataques frente al pueblo venezolano es el Ejército colombiano, esto lo debe tener claro el pueblo colombiano para que miren a qué abismo nos está llevando Duque", agregó.

Pablito también se refirió al reciente atentado contra la Escuela General Santander en la que murieron 22 cadetes. "Nuestra Colombia sigue el curso de una guerra que el Estado ha declarado a todo movimiento insurgente, social y político que busque los cambios. Lo de la Escuela General Santander es una acción legítima contra las fuerzas armadas y los estamentos militares donde adiestran, forman y conducen los planes genocidas del país", agregó.