Pacientes Colombia pide investigar a Supersalud por presunta omisión en control de Mipres

La organización Pacientes Colombia, a través de su vocero, Denis Silva Sedano, asegura que respalda el Mipres (aplicación para prescribir medicamentos que no están en la cobertura del plan básico de servicios del sistema de salud) pero que es el silencio de la Superintendencia de Salud y la unión de varias EPS las que sabotean el proceso de la plataforma.

“En los servicios “no pos”, (el uso de la plataforma) es muy malo. Los médicos cumplen su papel de utilizarla y prescribir (…) el cuello de botella está en la pos consulta, porque al paciente no le entregan lo que el médico ordena”, dijo Silva Sedano.

Así, advierte que, en lo corrido del año, las prescripciones no se han incumplido en su mayor porcentaje: “Del 1 de diciembre al 31 de mayo se han realizado 940 mil prescripciones, y de estas solo a 165 se le han entregado, es decir que al 86% no les están otorgando lo que el médico les ordena”.

De esta manera, Silva Sedano asegura que la plataforma Mipres no es mala y que les parece una buena acción, pero el problema radica en algunas EPS.

“El problema no es Mipres, es la ausencia de los órganos de control. Las EPS hacen lo que quieren, sin ningún control. Por ejemplo Coomeva, en estos seis meses, ha realizado 80.145 prescripciones y solo a cuatro pacientes se les ha entregado”, indicó Silva.

Según Pacientes de Colombia, la Superintendencia de Salud presuntamente omite su responsabilidad para hacer control a las EPS que incumplen, por lo que radicó un documento en la Procuraduría en la que pide investigación urgente.

“El Ministerio le pidió auditoría a la Supersalud y esta no ha hecho nada. Por esto pedimos al señor procurador que investigue la posible omisión dolosa que tiene la Supersalud frente a esta caso, y que las defensorías que hagan acompañamiento a los ciudadanos en temas de salud”, señaló el vocero de la organización.

Sobre Cafesalud, Pacientes Colombia manifestó: “Tenemos un cuello de botella enorme. Con Cafesalud, los seis millones de ciudadanos no recibieron nada en el proceso de la venta y de la posventa (e incluso) aún en el proceso del limbo jurídico, los pacientes todavía no reciben nada. Lo más grave es que la Superintendencia conoce esto y no hace nada, parece como si fuera cómplice de esta situación”.

Finalmente, puntualizó: “Compartimos el fin con el que fue creado el Mipres como una oportunidad de servicio, más no una estrategia de barreras y donde la trazabilidad de los datos en un mismo sistema obraría a favor de los pacientes. Por esta razón, Pacientes Colombia ha apoyado y seguirá apoyando ese objetivo, siempre y cuando no se convierta en una estrategia de contención de gasto y negación de servicios”.