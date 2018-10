Padre de Cristo José aún tiene dudas sobre participación de ELN o EPL en el secuestro

Tras la visita de Cristo José y su familia a la Casa de Nariño el padre del menor, Edwin Contreras, afirmó que si bien el ELN y el EPL negaron la responsabilidad del secuestro del pequeño, aún le quedan dudas sobre su participación en este hecho.

"Uno queda con la duda porque esa es zona montañosa y tan distante de nuestro municipio, para que tengan la facilidad de llevar un niño y tenerlo a escondidas sin que nadie sepa nada", dijo el Alcalde de El Carmen, al pedir también "que se haga justicia, que no se pierda este trabajo y den con el paradero de estas personas maldadosas que nos destrozaron el alma por siete días".

Agregó que espera que el secuestro "termine de una vez por todas en Colombia y mi solidaridad con todos aquellos que hoy están privados de la libertad, todas esas familias que también están destrozadas y pasando por un mal momento, tengan fe que pronto esas personas queridas van a estar en el seno de sus hogares".

Sobre su futuro, indicó que en su municipio ya le tocó enfrentar el secuestro de su padre y "ya hoy con mi hijo, no sé qué pueda pasar de ahora en adelante, tendré que pensar con mucha cabeza fría porque si hicieron eso con mi hijo, pueden hacer algo peor. Espero que llegue la tranquilidad a mi municipio y reine la paz".

También se refirió a lo que le ha contado Cristo José e indicó que "vivió las inclemencias del clima, en plena selva, le temía a la oscuridad, cuando me vio no lo creía y me dijo 'papá, gracias por rescatarme, te quiero y me hacías mucha falta'".