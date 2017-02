Pagaron 1.600 millones de pesos al Eln por mi liberación: Odín Sánchez

El excongresista Odín Sánchez, quien fue liberado el pasado 2 de febrero por el Ejército de Liberación Nacional (Eln), advierte que no hubo rescate ni intercambio humanitario sino que se trató de un secuestro extorsivo.

Sánchez, a quien el grupo guerrillero mantuvo secuestrado durante aproximadamente diez meses luego de canjearse por su hermano Patrocino en abril de 2016, quien llevaba tres años en cautiverio, comentó en diálogo con La W que su familia tuvo que pagar al grupo subversivo 1.600 millones de pesos en total por su secuestro y el de su hermano.

“Como existió un canje, se dio una parte con la liberación de Patrocinio y el resto fue (creo) en diciembre de 2016”, explicó Sánchez, quien agregó que el dinero fue entregado en dos o tres cuotas, cuyo primer pago fueron 500 millones de pesos.

Sobre las circunstancias de la entrega del dinero, Sánchez indicó que el Ejército de Liberación Nacional había asegurado que se trataba de un secuestro extorsivo y que los recursos debían entregarse al Frente Occidental, como alias Pablo Beltrán lo ha asegurado en reiteradas ocasiones.

“Yo creo que el Gobierno tenía conocimiento de que mi familia había hecho hasta lo imposible por cumplir las exigencias del Eln (…) (el Gobierno) no le puede exigir a una familia que no haga lo que sea por liberar a uno de los suyos (…) “Pablo Beltrán” estaba hablando de un montón de cosas, hasta de juicios políticos, pero yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando”, expresó Sánchez.

Así, agregó que desde el primer día de su secuestro, el comandante “Uriel” había dejado muy claro que no había ningún tipo de cartas políticas sino que se trataba de un secuestro extorsivo.

“Yo nunca le he agradecido al Eln (…) le he agradecido a los medios de comunicación, a ustedes los “galácticos de La W” porque la magia de la radio me llevó a someter los dolores físicos y la angustia (…) (le he agradecido) al Gobierno Nacional porque pensé que no había mucha claridad en la iniciación de los diálogos con el Eln. (Solo) agradezco al Eln por respetarme la vida y porque mi tratamiento fue diferente al inhumano que le dieron a mi hermano que estuvo encadenado por dos años (…) eso lo supe solo en vísperas de mi liberación”, advirtió Odín Sánchez.

Desde su liberación, Sánchez se ha sometido a varios chequeos médicos.