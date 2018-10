Paloma Valencia debate con estudiantes sobre su propuesta para financiar educación pública

Después del éxito de la jornada de movilización en favor de la educación pública realizada el pasado 10 de octubre, marcha convocada por estudiantes de universidades públicas a la que se sumaron integrantes de universidades privadas, Fecode, directivos y personas del común, los estudiantes anuncian una nueva jornada de movilización para el próximo jueves.

En diálogo con Vicky Dávila en La W Radio, los estudiantes se refirieron a lo ocurrido días atrás en el reciento del Senado, donde el presidente de la institución, Ernesto Macías, restringió el discurso de una de las líderes estudiantiles, e incluso apagó su micrófono.

Jennifer Pedraza es el nombre de la estudiante afectada en aquella institución, quien manifestó que acepta las excusas que posteriormente le extendió el senador, no sin antes referirse a varios episodios suscedidos en su contra a raiz de lo denunciado en paralelo a la jornada de manifestación.

Pedraza comentó que tras hacerse público lo suscedido en el recinto del Senado, en su contra surgieron una serie de publicaciones en redes sociales que intentaban demeritar su papel como vocera del movimiento estudiantil.

La estudiante, comentó que sus padres también han sido objeto de agresiones a través de las redes sociales, y denunció que desde la cuenta del expresidente Uribe se trinó una fotografía donde señala que ella lo insultó, aclarando que la persona en la foto no es ella, e incluso calificó la publicación de uribe Vélez como una acción "de mala fe".

La estudiante también denunció como fake news una publicación que la presenta supuestamente en compañía del líder del partido de las Farc Rodrigo Londoño Echeverry, Timochenko, señalando que ella siempre "ha rechazado la lucha armada".

Denuncian que desde el Centro democrático se está intentando demeritar la lucha del movimiento estudiantíl, "nos calumnian y nios censuran".

Pasado el capítulo de lo ocurrido en el Senado, los estudiantes que vistaron la cabina de La W para analizar los sucedido la semana pasada y anunciar la nueva movilización, destacaron el éxito de la movilización del 10 de octubre, destacando que más sectores se unieran a ellos para exigir al gobieno nacional mejores condiciones para la educación superior pública.

"Esto lo que nos dice es que no es un tema solo de estudiantes, lo sociedad está con la educación pública", señaló Alex, uno de los voceros participantes en el díalogo con La W.

El estudiante también hizo un llamado a la coherencia, llamando a los demás estudiantes que participan en las manifestaciones a no atentar contra lo público, rechazando los actos vandálicos y los grafitis realizados durante la movilización.

A su vez, y tras analizar lo ocurrido en la movilización del 10 de octubre, los estudiantes agradecieron el apoyo de algunas figuras políticas a la manifestación, pero señalaron que esas adhesiones habían resultado contraproducentes para el proceso. "Eso lo que genera es división".

"No se trata de despolitizar esta lucha, porque en sí esta lucha es política. Lo que si no debe pasar es que se apropien de esta lucha por la educación pública", señaló a la vez que otro estudiante complementó la argumentación recordando que el problema no es que se hubiese dejado subir a la tarima en Bogotá a un ex candidato presidencial, sino que a su vez no se dejó participar a otros, lo cual hizo que algunos sectores manifestaran su desacuerdo por el aire de apropiación de un sector político sobre una causa transversal a varios líderes.

Sobre los anuncios que realizó el gobierno durante la misma jornada de movilización, los estudiantes la calificaron como "pañitos de aguas tibias", señalando que el medio billón de pesos anunciado por el gobierno, no logrará subsanar el vacío fiscal de 3,5 billones de pesos existentes para el cabal funciobnamiento de la educación superior pública.

"Solo para la universidad de Antioquia se necesitan para la base presupuestal 65 mil millones y lo que ofreció Duque fueron 55 mil millones para todas las universidades, eso es una chichigua", señaló Alex, quien usó un simil para explicar la situación presupuestal de las instituciones de educación superior: "esto es como darle un trago de milanta a alguien con cáncer. Necesitamos una verdadera política pública".

Paloma Valencia genera polémica con su propuesta:

A su vez, en el debate participó la senadora payanesa del Centro Democrático Paloma Valencia, quien generó controversia por sus postulados en respuesta al movimiento estudiantil, e incluso chocó con algunos de los estudiantes presentes en cabina.

La senadora afirmó que si bien existiría un ideal de destinación presupuestal para financiar la universidad pública en Colombia, también se requería ser conscientes de la situación general del presupuesto de la nación.

La controversia entre estudiantes y senadora estalló cuando la líder política trajo a colación el ejemplo de una universidad privada para generar auxilios para estudiantes de bajos recursos en dicha institución.

"Si uno quiere algo definitivo puede ver el programa de la Universidad de los Andes, que tiene el programa Quiero estudiar, las personas becadas le retornan el 20% de sus sueldos a la universidad", propuesta que fue ampliamente cuestionada por los estudiantes presentes en cabina.

Incluso, uno de los estudiantes se atrevió a desafiar a la senadora a donar el 50% de su salario a la educación pública, cuestionando la propuesta a través de un ataque personal a la legisladora a quien señaló "los colombianos de a pie se levantan pensando en qué van a comer y tal vez usted en cómo combina la correa con el bolso".

A su vez, otros de los estudiantes cuestionaron la propuesta de replicar la estrategia de la retribución monetaria, señalando que "ya pagamos por las universidades con nuestros impuestos, con los impuestos de todos los colombianos", cuestionando a su vez las cifras presentadas por el gobierno como resultados del programa "Ser Pilo Paga", y afirmando que la cifra de beneficiarios está inflada.

"A quienes les corresponde donarle a las universidades es a los estudiantes y yo no soy estudiante. Yo estudie en la universidad privada", señaló Valencia, hecho que también fue usado por los estudiantes para atacarla, afirmando que ella estudió becada gracias a los nexos de su familia con la Universidad de los Andes, de donde uno de sus abuelos es fundador.

"Los estudiantes en Estados Unidos donan a quienes los educaron, otros pueden donar. Pero aquí el tema es que si uno como estudiante de la universidad pública tuvo ese privilegio, le done a la universidad", reiteró Valencia, quien respondió a los desafios de los estudiantes (sobre donar parte de su sueldo), señalando que "Si yo dono a la educación pública, eso lo decido yo".

Los estudiantes señalaron que la universidad privada puede autofinanciar su funcionamiento, mientras que las matriculas de la universidad pública no sirven para sostener todo lo que significa este modelo educativo, recordando que no solo se requiere financiación para pagos de nómina, funcionamiento y mantenimiento de infraestructurta, sino también para investigación.