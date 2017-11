Papa Francisco envió carta a infante de marina colombiano

Esto es lo que dice la carta:

No conozco su nombre pero no olvidé el gesto espontáneo que tuvo el pasado 10 de septiembre en el Aeropuerto de Catam antes de mi partida hacia Villavicencio. Ese gesto me tocó el corazón, y no entregué su gorra de soldado a mi asistente (como suelo hacerlo con las cosas que me dan) sino quise llevarla conmigo, como recuerdo y símbolo de entrega y amor a la Patria, y así quedó registrado en la foto.

Esa gorra de soldado me acompañó durante el viaje; con frecuencia pensaba en Usted y en tantos compañeros suyos heridos por haber luchado en favor de su pueblo. No pude desprenderme de ella y la puse (junto a la foto y a la noticia que salió en L´observatore Romano), junto a la imagen de la Virgen, sobre el altarcito que tengo en mi estudio y delante del cual rezo con frecuencia. Así, cada vez que rezo allí, lo hago por Usted, por sus compañeros caídos y heridos y por Colombia. Por medio del Señor Obispo Fabio Suescún Mutis le envío, como recuerdo, estas fotografías. Y una vez más le digo ¡Gracias! Gracias por su gesto, gracias por su amor a la Patria. Y, por favor, le pido que no se olvide de rezar por mi.

Que Jesús lo bendiga y la Virgen Santa lo cuide. Fraternalmente, Francisco

