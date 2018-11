Partido de la U no apoyará la Reforma Tributaria

Las bancadas en Senado y Cámara del Partido de la U tomaron la decisión de no apoyar la Ley de Financiamiento presentada por el Gobierno.

La U manifestó su oposición a medidas como gravar con IVA la canasta familiar y las pensiones, así como los espectáculos culturales y los libros.

El director del Partido, Aurelio Iragorri, criticó las declaraciones de representantes del gobierno en el sentido en que no hay plan B a esta ley de financiamiento.

"El cuentico de que no tienen Plan B no se lo cree ni el expresidente Uribe. Los gobiernos que presentan reformas tributarias tienen Plan B y Plan C", señaló.

Iragorri Indicó que una posibilidad puede ser retirar el proyecto y replantear algunos de sus puntos.