Partido Liberal se declara en independencia al gobierno

La bancada de senadores y representantes del Partido Liberal tomó la decisión de declararse en independencia al gobierno del presidente Iván Duque.

El Presidente de la Colectividad, César Gaviria, aseguró que apoyará al presidente Duque en las iniciativas que sean positivas para el país y señaló que el Gobierno nunca invitó al liberalismo a hacer parte de su coalición.

"Es difícil hacer parte de una coalición de gobierno a la que a uno no lo han invitado. No nos podemos sumar a una cosa que no sabemos en qué consiste", señaló Gaviria.

El exmandatario añadió que la actitud de su partido será constructiva y que considera a Duque como una persona "de principios liberales".