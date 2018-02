Pasajeros del “narco” jet solo pasaron por revisión de migración

El “narco” jet que salió desde Bogotá con media tonelada de cocaína, decomisada en el Reino Unido, sólo recibió el control de un agente de migración durante su paso por el hangar de Central Charter, desde el cual despegó.

Así lo confirmaron a La W fuentes cercanas al caso, al explicar que en el documento General Information, que se anexa al plan de vuelo de cada avión, el jet tipo Bombardier Global Express tenía sello de todas las autoridades, entre ellas la Policía Antinarcóticos, la cual señala en el documento que el avión está “sin inspeccionar”.

Esto significa que la Policía sí estaba enterada de la salida de este vuelo y que, por alguna razón, decidieron que no era necesaria su inspección. Sin embargo, también se investiga cómo ingresó posteriormente un falso policía a hacer la revisión, con un vehículo que no tenía distintivos, si el documento indicaba que no sería inspeccionado.

Aún no es claro entre las entidades si alguna debe ordenar a empresas como Central Charter tener entre sus protocolos de seguridad un escáner para los equipajes. Sin embargo, La W conoció que el operador del aeropuerto debería tener un filtro de seguridad para la entrada a estos hangares.

Lo cierto, según fuentes de La W, es que los controles a este tipo de vuelos privados usados por ejecutivos, empresarios y personalidades, no son los mismos que en vuelos comerciales, no solo en el tema de Antinarcóticos, sino también en el control de aduanas.

Por esta razón, la Policía va a convocar al Comité Intersectorial de Seguridad Aeroportuaria para analizar el caso y reforzar los controles en este tipo de vuelos privados, que salen de los FBO, pues aunque la normatividad está acorde con la de otros países del mundo, es evidente que en Colombia debe cambiar. Además, el viernes 9 de febrero habrá una reunión coordinada para inspeccionar los hangares FBO de manera permanente.