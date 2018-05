Paz, Venezuela y Galeón San José son los temas de la gira europea de Santos

(Le puede interesar: Gira europea de Santos inicia este miércoles con visita oficial en Alemania)

La canciller María Ángela Holguín confirmó que, entre los temas de la gira del presidente Juan Manuel Santos por Alemania, Hungría, Italia y España, estarán indiscutiblemente el posconflicto con las Farc, la crisis humanitaria en Venezuela e incluso las diferencias por el destino del Galeón San José.

La postura que probablemente expresará el presidente Santos ante el presidente español, Mariano Rajoy, es que Colombia no tiene por qué comparecer ante la Unesco debido a que no suscribió el tratado relacionado con el patrimonio sumergido. Fuentes advierten que si Colombia hubiese suscrito ese tratado, no podría llevar a cabo las operaciones para extraer los tesoros de la embarcación.

“Seguramente estará este tema. Le explicaremos al presidente Rajoy la posición de Colombia, a ver cómo podemos trabajar con España. No queremos que el tema del Galeón San José genere ninguna fisura con el gobierno español, con quien tenemos una excelente relación. Estoy convencida que la razón que le daremos al gobierno español es que podemos trabajar juntos en este tema”, expresó la canciller Holguín.

Por su parte, el gobierno español ha expresado, según declaraciones del Diario ABC, que el galeón «tiene inmunidad soberana y la condición de tumba subacuática» y por tanto debe ser tratado como parte patrimonio subacuático.

María Ángela Holguín también advirtió que es muy probable que en las reuniones bilaterales se dialogue sobre las próximas elecciones en Venezuela, que para Colombia, carecen de legitimidad.

“Seguramente que sí, en Europa usted sabe la preocupación que tienen igualmente por la situación humanitaria que vive Venezuela. Con la migración que ha venido hacia Colombia y otros países de la región. Los europeos han puesto sanciones individuales a Venezuela. Muy seguramente será un tema tanto acá como en España”, agregó la canciller.