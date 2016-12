Pedimos al presidente que informe sobre lo que sabe de sobornos de Odebrecht: Uribe

El expresidente y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, reaccionó al escándalo de los sobornos de Odebrecht a funcionarios colombianos entre 2009 y 2014 y defendió la gestión del exministro de transporte, Andrés Uriel Gallego, a quien calificó de haber tenido “una vida pública y académica impoluta”.

Uribe le pidió al presidente Juan Manuel Santos que confirme si tuvo una reunión con directivos de Odebrecht en Panamá y que, de haberla tenido, “le informe al país lo que sabe de estos sobornos”.

“En mi larga vida pública he manejado con absoluto cuidado los recursos del Estado. Jamás he preferido a un contratista, ni he vetado a uno por razones distintas a las de ley”, señaló Uribe.

De acuerdo con un informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Odebrecht habría pagado entre 2009 y 2014 11 millones de dólares en sobornos y habría recibido beneficios por más de 50 millones de dólares a raíz de dichos pagos.