Periodistas holandeses aseguran que están bien física y psicológicamente

Los periodistas holandeses Derk Johannes Bolt y Eugenio Ernest Marie Follender, dejados en libertad en las últimas horas en la selvática región colombiana del Catatumbo, tras permanecer secuestrados una semana por la guerrilla del ELN, se encuentran bien de salud y esperan regresar inmediatamente a su país, informaron fuentes oficiales.



"Ellos están muy contentos de sentirse nuevamente en libertad, dijeron que los trataron muy bien, y se veían muy bien de salud", dijo por teléfono el defensor del Pueblo del departamento de Norte de Santander (noreste), Jorge Villamizar.



A Norte de Santander pertenece el municipio de El Tarra, en una de cuyas zonas rurales, la de Filogringo, fueron secuestrados los dos holandeses el pasado sábado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).



Según el funcionario, Bolt y su camarógrafo Follender aseguraron que vivieron un gran experiencia, aunque nunca se imaginaron que iban a ser retenidos por el ELN.



Bolt y Follender fueron liberados cerca de la medianoche del viernes y recibidos por una comisión integrada por el defensor del pueblo de Ocaña, Nelson Arévalo, y por Villamizar, así como por un representante de la diócesis de Tibú (Norte de Santander) y uno de la Asociación de Personeros del Catatumbo.



"Ellos estaban haciendo una investigación, encontrando a los familiares de una señora colombiana que fue adoptada por una familia holandesa, pero se tropezaron con los 'elenos', quienes quisieron saber qué estaban haciendo en esa región", comentó Villamizar.



El funcionario no precisó el sitió de la liberación de los periodistas, que fue en la región del Catatumbo.



"El sitio exacto no lo pudimos identificar porque estaba muy oscuro, no conocimos la zona porque fue bastante adentro de la montaña, como a cuatro o cinco horas de Ocaña", la ciudad más importante de la zona, afirmó Villamizar.



Los periodistas se encuentran en Cúcuta donde recibieron atención médica y esperan viajar lo más pronto posible a su país, agregó el defensor del Pueblo de Norte de Santander.