Personería pide a Superintendencia de Salud intervenir a  Cruz Blanca

La Personería de Bogotá solicitó a la Superintendencia de Salud tomar medidas urgentes para garantizar la vida de los pacientes de la EPS Cruz Blanca, ante las graves deficiencias en la atención.

Según el ente control de más de 533 quejas recibidas en 2018 por el ente de control por irregularidades en la prestación de los servicios de salud, en el 13% de los casos los pacientes llegan a esperar más de 100 días para recibir una respuesta.

La mayoría de las irregularidades corresponde a fallas en la entrega de medicamentos, demora en la asignación de citas con especialistas vitales como los oncológicos, déficit de profesionales para la realización de procedimientos quirúrgicos y dificultades en el proceso de remisión de pacientes, debido a que muchas IPS no aceptan a usuarios vinculados con Cruz Blanca.

Para el ente de control, no sólo es preocupante el aumento en el número de quejas y solicitudes por parte de usuarios, sino que no se evidencian mejoras en la prestación de los servicios. Para completar, la EPS no ha cumplido los compromisos adquiridos en mesas de trabajo y visitas de seguimiento de la Personería; tampoco se ha recibido respuesta a las solicitudes presentadas por el Ministerio Público distrital.

La Personería busca alertar oportunamente sobre situaciones que puedan poner en riesgo la salud de las personas por fallas en la prestación efectiva del servicio, proteger los derechos de los ciudadanos y salvaguardar el interés público.

Por eso solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud que intervenga urgentemente a la EPS Cruz Blanca, para dar solución a las irregularidades encontradas y cese la vulneración a los derechos de los pacientes.