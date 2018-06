Petro aseguró que el fiscal general protegió a Duque y le permitió ser presidente

¿Por qué perdió?

“Haciendo análisis de los datos se podría decir que acertaron en no ir al debate en segunda vuelta porque ir a decir un discurso aprendido de memoria no resulta y ahí se hubiera develado una realidad, Duque no tenía suficiente preparación de duque para dirigir al país. Ya lo veremos en la práctica”.

“La cifra que hace la diferencia para que gane Duque tiene tres elementos: en primer lugar las votaciones en Antioquia, donde la gente tuvo miedo al cambio”.

“En segundo lugar están los sectores pobres de la costa caribe y que no reaccionaron como lo han hecho los de la costa pacífica. Sacamos un empate en la costa caribe. Nuestro programa tenía mucho enfoque en el caribe, la distribución de tierras y las energías limpias como la creación de una compañía de paneles solares. Pero hubo un empate. El electorado pobre del caribe no logró soportar la compra de votos”.

“La otra diferencia es la clase media bogotana que mayoritariamente se inclinan por Fajardo en primera vuelta, después en mayoría por Petro en segunda vuelta, pero hay un resto que se inclinan por Duque, medio millón de votos. Esos votos que deciden apoyar al candidato que está a favor de expandir el Transmilenio, de no tener un metro subterráneo, esos votos son de temor al cambio, miedo de cambiar. La campaña oscura de mentiras donde se habló de ateísmo, castrochavismo, alimentaron el miedo”.

El comportamiento de los medios de comunicación en la campaña

Respecto de los medios de comunicación y su trato hacia Petro y hacia su campaña, el excandidato empezó recordando que él ha tenido una discusión con el periodismo desde la época en la que denunció la parapolítica, porque dice que esa denuncia la tenía que liderar los medios y no un senador. Incluso aseguró que el periodismo en esta campaña por ejemplo no le preguntó a la vicepresidente Marta Lucía Ramírez sobre la operación Orión donde fueron asesinadas 80 personas.

“Los medios han sido comprados por los grandes poderosos del mundo, por los conglomerados económicos. Y son ellos los que tienen miedo cuando aparece una figura que propone un cambio. A los dueños de los conglomerados les preocupa sus intereses económicos. Sus medios no se preocuparon por entablar un dialogo con el candidato para saber qué va a pasar con la economía sino que se dedicaron a impedir a que el candidato ganara”.

“Muchos hoy dicen que La W estaba con Petro porque no me trataron con grosería. Hay excepciones que no entraron en la grosería de manipular a la ciudadanía. Había medios que cuando llegaba se disponían a tratarme como un delincuente. Pero siempre pude demostrar que los periodistas no sabían muchas cosas de Colombia”.

El fiscal general y su denuncia de fraude electoral

“Si el fiscal general Néstor Humberto Martínez hubiera hecho la denuncia de corrupción electoral como era su deber en ese momento, días después del 11 de marzo, las distancias de las votaciones en primera vuelta no hubieran sido tan grandes, porque la gente hubiera sabido que la campaña de Duque estaba manipulando las elecciones. El fiscal general protegió a Duque. Todos los datos que tenía afectaban al candidato del Centro Democrático. Hay un pacto político de facto con Duque que permitió que sea presidente”.

“El discurso de Duque cambió”

“Duque ya no habla de la educación, como en campaña, sino de la hoja de coca y de evitar unos gastos para bajar impuestos a los ricos. Dejó de hablar de lo que se puso en agenda, que era la educación, las energías limpias y el acceso a la tierra que es la verdadera paz”.

“Uribe le teme a la JEP”

“La bancada del presidente es Uribe. El Centro Democrático le hace caso a Uribe. El uribismo redujo el tema de la Justicia Especial para la Paz en campaña para decir que se había hecho para la impunidad de las Farc. Pero la JEP no se hizo para las Farc, se hizo para todos los actores violentos y hay unos actores más violentos que las Farc y son más violentos porque están dentro del Estado y tuvieron el poder de las Farc. Esos actores del Estado cometieron delitos de lesa humanidad, los más dantescos como fueron los ‘falsos positivos’. Una de las barbaries más grandes de la historia. Cualquiera que sea el número 3000 o 10.000 como dice The Guardian, es un delito de lesa humanidad. Eso tiene una orden, por una resolución, la 029 que premia a los militares por número de bajas y eso desencadenó en la ejecución sistemática de miles de jóvenes por parte del Estado. Ese hecho tiene un responsable político tiene un responsable que es Álvaro Uribe Vélez”.

“La JEP le da la oportunidad a los militares de obtener su libertad si dicen la verdad como en los casos de los falsos positivos y por eso hay un temor de Álvaro Uribe Vélez, porque él es el máximo responsable”. Asegura Petro que el uribismo desea eliminar la JEP no por la impunidad de las Farc sino porque desean su propia impunidad. “Por eso destruyen la JEP. Duque quiere salvar a Uribe”.

“Nosotros creamos las Fuerzas Militares de hoy porque el M 19 era la mayoría en la Constitución de 1991”: Petro.

“Nosotros queremos a las Fuerzas Militares y por eso queremos que aquellos miembros que cometieron delitos de lesa humanidad por órdenes de superiores obtengan los beneficios de la JEP, pero si dicen la verdad. Yo quiero que Rito Alejo del Río se abrace con sus nietos en su casa y esté libre, pero a cambio de que diga toda la verdad, pero eso es lo que no quiere Uribe”.