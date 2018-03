Petro está buscando victimizarse: Santos dice que el candidato exageró

El presidente Juan Manuel Santos acaba de afirmar que el candidato a la Presidencia Gustavo Petro ha buscado "victimizarse" y está pretendiendo "publicidad" y "espectáculo", a raíz de las agresiones que sufrió su caravana en la ciudad de Cúcuta.

El presidente cuestionó que Petro haya señalado a la Policía de participar en un atentado en su contra. "Petro se encargó de exagerar lo que le pasó con la acusación de que fue un intento de asesinato, ya el CTI dijo que no han sido balas. Y no sé por qué acusó a la Policía de que le hizo una especie de emboscada. Eso no es cierto, es todo lo contrario. Tal vez es el candidato más protegido en este momento", declaró el presidente al periodista Rodrigo Pardo durante un Facebook Live impulsado por la Revista Semana.

Santos también cuestionó que el candidato de la izquierda acudiera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar que hubo un intento de asesinato.

"No encuentro ninguna razón para que Petro se haya ido a hacer ese tipo de espectáculo, porque eso es lo que es. ¿Qué está buscando? publicidad, victimizarse", agregó el presidente.