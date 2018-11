Petro responde a las acusaciones y al video publicado por Paloma Valencia

A través de su cuenta de Twitter, el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro dio su versión sobre el video revelado por la senadora Paloma Valencia, en el que aparece recibiendo dinero en efectivo de Juan Carlos Montes.

El excandidato presidencial explicó que recibió $20 millones de Simón Vélez, por intermedio de Juan Carlos Montes, un amigo que conoció en su adolescencia en el departamento de Córdoba y que lo acompañó en varias de sus campañas políticas. Añade que en ese momento Montes trabajaba para Vélez y le entregó el dinero en efectivo por la aversión del arquitecto al sistema financiero.

Petro explicó que el video fue grabado en un apartamento en el barrio Nueva Santafé, en la ciudad de Bogotá, en una fecha que aún no ha podido establecer, antes de su última campaña al Senado. También asegura que en la conversación Montes le pide un porcentaje sobre el dinero que recoja y que no se habla sobre negocios particulares, sino sobre la “relación familiar deteriorada” de Juan Carlos con su hermano, Gustavo Montes.

El senador de la Colombia Humana aclaró que la mención que se hace en el video al condenado exsenador Javier Cáceres, porque militó en el Polo Democrático, partido del que Petro también hizo parte en el pasado.

Petro denunció que el DAS lo ha seguido y ha reportado, a través de sus escoltas, “todas las reuniones con Simón Vélez” y todas sus actividades “hora tras hora”. También dice creer que el video publicado fue ordenado por alguien que tenía la intención de ponerlo “bajo chantaje en búsqueda de posibilidades de empleo futuro” y que toma la decisión de vender la grabación después de la derrota en la campaña presidencial.

El problema judicial que me sobreviene no está afincado en el video, que aunque muy feo porque recibo 20 millones de pesos, es de procesos lícitos, el problema está en que quien lo vendió también vende una declaración falsa y me enfrentó a ello.

Esos dos hechos me vinculan a Juan Carlos Montes muy estrechamente, me ayuda en mi campaña al senado fracasada de 1994, andamos solos por trochas de vereda en vereda en su propio carro, un viejo volga que aún conserva de recuerdo.

Es Juan Carlos Montes quien me presenta a Simón Vélez. Desde el inicio me pareció una persona brillante y me encantó su trabajo como arquitecto y su filosofía sobre la Guadua. Me confesó su amistad con Vargas Lleras y su esposa y nos volvimos muy amigos.