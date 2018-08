Petro tiene razón, en la costa hay que comprar votos, yo nunca compré: Roberto Gerlein

Frases destacadas de Roberto Gerlein en entrevista con Vicky Dávila

La consulta no puede ser el instrumento para reformar la Constitución. Pero la consulta cumplió para concientizar al país para que el Estado efectúe una lucha contra la corrupción

Petro tiene la razón (sobre que en la costa no se sale a votar si no hay plata) Es cierto que en la costa se compran votos. Qué vamos a hacer, es un hecho

Si el elector si no recibe un aliño no vota. Eso es tradicional en todos los departamentos de la costa y se ha extendido ese mecanismo electoral a todo el país

La compra de votos empezó por ser costeña de comprar votos y se extendió por Colombia. Yo tuve la suerte de hacer campañas nacionales

La última vez que voté nadie me saludó y pensé que eso era la ausencia de votos. Pero yo hice campañas del debate, del discurso

Yo no compré votos. Yo era un dirigente político que no tenía plata para comprar votos

Una campaña a mí me podía costar 600 o 700 millones de pesos.

Si no hubiera por temas de salud hubiera seguido en el Congreso. Pero en mi casa ni mi hija no mi mujer querían continuar con esa peregrinación de viajar a Bogotá

Los últimos cuatro años fueron un estudio continuado del problema de la paz con las guerrillas, pero estos cuatro años que siguen serán para estudiar la corrupción

La tostada mía se quedó sin embadurnarse. No recibí mermelada

Los presidentes no deben ser enjuiciados nunca. A mí no me consta que Samper sea culpable. Tiene el derecho de la presunción de inocencia

Yo creo que Uribe es inocente. No sé si los medios crean que es inocente, porque los medios viven de eso. Viven de la chiva, viven de la noticia

La justicia es un tema de la rama judicial, pero los medios señalan, tipifican y condenan. No estoy de acuerdo que los medios se conviertan en los jueces

Tengo la absoluta seguridad que mi hermano Julio Gerlein es inocente de cualquier delito. Él es muy inteligente. Julio va a salir absuelto sobre ese tema

A la señora Aída Merlano la he visto si mucho 3 o 4 veces en mi vida. No puedo decir nada de ella. Para eso están los jueces. Ni los jueces pueden obligarme a ser juez de mi hermano

Anoche hablé con mi hermano Julio Gerlein, y me dijo que era inocente. Me dijo que estuviera seguro que él no había financiado la presunta compra de votos

Julio Gerlein se mueve con la precisión de un reloj Omega

A la doctora López algunas veces se le va la mano con las personas. La Izquierda va camino al triunfo político en Colombia. La derecha colombiana maltrata a quienes son sus voceros

Petro Cabalga sobre su propia inteligencia, y cabalga sobre los errores que los medios le atribuyen a la derecha. Petro probablemente será presidente. Si la derecha se divide, Petro tiene el camino abierto

Cristina Plazas me tiene malquerencia porque yo no acudí a sus simpatías personales

Yo nunca en la vida me he dormido en el Senado. A mí me gusta cerrar los ojos. El Congreso no es para dormirse

Daniel Samper Ospina me inventó que yo me dormía en el Congreso y que los pantalones me daban en los hombros. Tonterías. Yo no me duermo en el Senado

En el mundo el 6% de la población masculina es gay y el 4% de la población femenina es gay. Me han insultado por las redes, pero lo cierto es que saqué 140 mil votos, eso es apoyo

El sexo debe ser un instrumento de la naturaleza para la procreación de la especie, también para divertirse.

Yo sabía que sexo excremental como palabra iba a tener un sentido emocional. Se me ocurrió.

Me regocijo del éxito de la consulta

Los que me conocen saben lo heterosexual que soy

Yo no soy feliz porque alguien sea embajador, salvo que me llamen a mí

Le tengo miedo a la muerte. La persona que no le tenga miedo a la muerte o es idiota o es psicópata o es un tarado

Para mi propia creencia sé que la muerte es el camino para llegar a Dios

Afortunadamente soy un heterosexual vigoroso

Los hombres somos un desastre. Todos tienen que ocultarle algo a Dios, solo Dios la misericordia nos permite acercarnos a Dios

Mi pecado capital es la gula y el otro (Gerlein se ríe cuando se le pronuncia la palabra lujuria)

No condón, yo tengo sexo seguro. El sexo debe tener su encanto.

El Caguán fue un error. Fidel Castro escribió un libro que se llama La paz en Colombia y Fidel Castro dice que le recomendó a Pastrana que no adelantara el proceso en territorio colombiano

Cuando Pastrana fue presidente convertimos el proceso de paz en un acto social. Allá iban las señoras y cantantes, de todo

Turbay sacó al país de un poco de problemas graves. El país convirtió a Turbay en un chiste

Santos fue un presidente que le enseñó la moderación al país. Un presidente que no se excedió. Santos fue un gran presidente y sus realizaciones están ahí

Uribe para más de la mitad de los colombianos fue un icono, a mi pe pareció buen presidente

Yo he estado muy cerca del poder, uno en el Congreso ve muy cerca el ejercicio del poder para quienes lo detentan. En Colombia el poder lo tienen los presidentes

El congresista llega porque el pueblo lo elige (esto contesta Gerlein cuando se le dice si está bien que un congresista dure 50 años en el Congreso)

Yo conocía a Duque en el parlamento Sabe de todo. Es un erudito. Es un magnifico orador. Lo que yo estoy diciendo lo vio el país. Duque conoce los problemas nacionales

El sexo es un don de Dios a la persona humana. Pero hay que practicarlo con respeto. El respeto es no ultrajar la condición de mujer. Hay que hacerlo con amor, con cariño. El sexo comprado no es nada

El sexo tiene que dejarle al ser humano de plenitud.

Las mujeres del senado le estaban metiendo una vaciada al gobierno de lo que yo no estaba de acuerdo por eso dije que ‘las vaginas del congreso se están llenando”

Yo he sido un conservador que defiende más sus puntos de vista que el querer de su partido. Yo fui uno de los conservadores que estuvo opuesto al estatuto de seguridad

Las Farc no me molestan para nada en el Congreso

Los costeños practicamos el sexo desde época temprana