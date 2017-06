Piden a la Corte Constitucional que aclare la naturaleza de Ecomún

Sin embargo, las críticas a los decretos con fuerza de ley que expidió el presidente al final de la vigencia de sus facultades especiales se han ido conociendo.



Al menos al grupo de los decretos cuestionados, como el de la Fiscalía General de la Nación y el de Tierras, a se une el que crea la cooperativa que manejará las Farc cuando no tengan armas y que tiene como objetivo ayudar en su reincorporación a la vida social y económica.



Las dudas sobre este decreto las tiene la representante del Partido Liberal, Olga Lucía Velásquez, quien le pide a la Corte Constitucional que aclare, al revisarlo, cuál es la naturaleza de la organización que tendrá las Farc.



“El gobierno autoriza que las Farc–EP constituyan una organización de economía solidaria denominada Ecomún, sin cumplir requisitos que hoy se le exigen a estas entidades. Es decir, se le establece a la Superintendencia de Economía Solidaria y la Cámara de Comercio de Bogotá que tienen que registrar a Ecomún independiente de si cumplen o no requisitos”, afirma la congresista.



Con esto, asegura, se estaría desconociendo las condiciones que tiene el sector de economía solidaria en donde se encuentran inscritos los fondos de empleados, las asociaciones mutuales y las cooperativas.



Lo que dice Velásquez es que “es muy importante que se garantice que no se va a utilizar mal la figura de las cooperativas por parte de los excombatientes”, en especial, porque según el decreto se estaría contradiciendo una de las principales condiciones de las organizaciones que hacen parte del sector.



“Que la UIAF que controla el manejo de los activos y del dinero pueda establecer de dónde salen los aportes. En este decreto se establece que Ecomún puede recibir recursos internacionales, del Estado y de diferentes proyectos. Se está contradiciendo un principio fundamental del cooperativismo que es que sea voluntario y por aporte de personas”, afirma.



La normativa que crea a Ecomun –una cooperativa planteada en los acuerdos firmados con las FARC-, hace parte de los 34 decretos que expidió el presidente y que revisará la Corte Constitucional. Se tendrá que esperar a que esta alta Corte defina si efectivamente la representante tiene razón y le responda su petición: “Que nos aclare la Corte cuál es la verdadera naturaleza de Ecomún”.