Piden al Consejo de Estado tumbar la decisión de una magistrada contra la campaña del "No"

Exmagistrados, exconstituyentes, académicos, fuerza pública en retiro, pastores y ciudadanos que apoyaron la opción del “No”, firmaron una carta con la que expresan su "preocupación" por la decisión de la magistrada del Consejo de Estado, Lucy Jeannette Bermúdez, frente a la supuesta campaña llena de mentiras que protagonizaron en el plebiscito del 2 de octubre.

"Exhortamos a los colegas de la Magistrada a que corrijan la providencia, salvando de sus males a la democracia y el estado de derecho y la reputación de la Corporación (...) Mucho mal hacen al estado de derecho los jueces que reemplazan la voluntad de los votantes, asumen posiciones políticas, dejan de ser imparciales y cumplen el papel de legisladores y constituyentes", advierte la misiva.

Los firmantes indican que la providencia abre una enorme brecha de incertidumbre jurídica y política. También cuestionan que la magistrada ordenara avanzar en la implementación de los acuerdos de paz, haciendo uso del “fast track”, debido a que consideran que órdenes como esa son competencias "única y exclusivamente de la Corte Constitucional y no del Consejo de Estado".

"¿Cómo puede la magistrada imponer la aplicación de una norma que ella misma no sabe si está vigente y es constitucional? La magistrada ha dado semejante orden en un auto admisorio de una demanda, a espaldas de sus colegas, y a pocas horas de la entrada en vacancia judicial, de manera que no sea posible interponer contra su providencia ningún recurso (...) La magistrada se ha quedado con el pecado y sin el género", advierte la carta.

Además critican el hecho de que la magistrada no dé citas textuales de las afirmaciones engañosas o fraudulentas del "No" y que su providencia esté “cargada de opiniones”.

"La magistrada no solo parte del principio de que los votantes son estúpidos y se dejan engañar sino que son incapaces de informarse ellos mismos. Supone también que la campaña de los promotores del Sí, más de cinco veces mayor en presupuesto que la del No, y que los pronunciamientos del Gobierno y la publicidad oficial, ya no cinco sino decenas de veces mayor que la del No, no solo no fue engañosa sino que no tuvo ningún efecto sobre los votantes y fue incapaz de aclarar las ‘tergiversaciones’ del ‘No’", indica la carta.

Entre los firmantes se encuentran, entre otros, la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez; el polémico pastor cartagenero Miguel Arrázola; el exprocurador Alejandro Ordóñez, y los juristas Jaime Castro, Pedro Medellín, Rafael Nieto Navia, Rafael Nieto Loaiza, Marco Antonio Velilla.