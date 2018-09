Piden apartar a presidente de la Corte de discusión de Cerromatoso

El abogado Abelardo de la Espriella radicó una solicitud de impedimento en contra del presidente de la Corte Constitucional, magistrado Alejandro Linares por haber expresado su posición sobre el caso de nulidad de una tutela que obliga a Cerro Motoso S.A. a indemnizar a varias comunidades indígenas y afrodescendientes, supuestamente afectadas por la operación de la empresa en el sur de Córdoba.

Para el abogado defensor de las personas afectadas por la producción de Ferroniquel, se interpone el recurso porque, según su concepto, el magistrado habría violado el régimen de inhabilidades que le impide pronunciarse, en este caso en un reconocido medio de comunicación, sobre un caso antes de emitirse la decisión final.

"No, lo que dice la norma es que de manera excepcional se pueden decretar perjuicios en tutela, 1) cuando el accionado ha actuado de manera arbitraria, y 2) cuando no haya otra vía procesal para el efecto, en este caso digamos algunos Magistrados pensamos que hay otras vías procesales como la acción de grupo y también que la actuación de la empresa no es arbitraria, pero obviamente ahí gana la mayoría, como yo decía hace poco en un comité yo decía que el concepto más importante del derecho constitucional es el numero 5 porque 5 son los magistrados que hacen una mayoría en todos los casos que nos llegan a nosotros en la Corte (SIC)”, expresó Linares en un medio radial de difusión nacional, según el documento radicado por De la Espriella en la Corte Constitucional.