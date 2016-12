Piden investigar presunta corrupción en parqueaderos de vehículos embargados por jueces

La Fiscalía está indagando sobre una presunta red de corrupción que existe en los “parqueaderos” o depósitos de bienes a los que van a parar los vehículos que son embargados por jueces.

La Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial en Bogotá, a cargo de Carlos Masmela, ha pedido que se investigue si existe una presunta red de corrupción entre policías, funcionarios judiciales y parqueaderos, pues según denuncias ciudadanas, habría una especie de negocio para cobrarles de más a los propietarios con carros embargados. También se han manifestado irregularidades como que los usuarios pagan y los carros no aparecen o no se los entregan, además de denuncias de una comisión que cobrarían agentes para conducir carros a determinados parqueaderos.

La W obtuvo una grabación de una funcionaria de uno de los siete “parqueaderos” habilitados en Bogotá, en la que advierte de una presunta “mafia” con magistrados y concejales a los que se les debe pagar 80 millones de pesos.

“Tampoco me gusta la situación en que lo ponen a uno los del Consejo Superior. Es parte de la rapa y es una mafia y ellos vienen a lavarse las manos y a echarle la culpa a uno. Cuando ellos dicen sí vamos a sacar eso pero ustedes tienen que cobrar, porque es que ustedes deben respondernos a nosotros 82 millones de pesos (…) eso es una mafia muy brava todos los concejales, todos esos magistrados vienen acá a echarla a uno el pato cuando ellos mismos son los que están sacando esas leyes como se les da la gana”, indica la grabación.

Uno de los usuarios perjudicados por esa modalidad, Gerardo Rodríguez, denunció que la Policía le aprehensión irregularmente su vehículo, sin si quiera existir una orden de embargo por parte de un juez.

“Es una mafia porque ellos no se acogen a las tarifas que da el Consejo Superior de la Judicatura, cobran lo que ellos quieren. Ellos me cogieron la camioneta diciendo que tenía orden de captura y lo que a mí se me hizo raro es que en el juzgado no apareció tal orden (...) los policías manejan comisión. A ellos les pasan una lista, y siguen a los dueños de los vehículos hasta conducirlos a los parqueaderos”, expresó Rodríguez a La W.

Rama Judicial ha sancionado a dos “parqueaderos”

Los lotes que fueron autorizados por la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial en Bogotá para el año 2016 no son propiamente parqueaderos sino “depósitos de bienes”, que no tienen regulación sobre tarifas, contrario a lo que pasa con los parqueaderos regulados por la Alcaldía de Bogotá.

Fuentes en la Rama Judicial también afirman que la Policía es libre de elegir el parqueadero que quiera.

Actualmente hay siete “depósitos de bienes” habilitados en Bogotá: Daytona, Los Ferrari, La Fortaleza, La Principal, La Octava, Parking Bogotá Center, y Servicios de Custodia.

Buenos Aires y Storage and Parking fueron sancionados por irregularidades y no se pueden volver a presentar a la convocatoria de 2017, en la que sí se exigirá que las empresas que se presenten sean parqueaderos regulados por la Alcaldía de Bogotá.

Contactamos algunos parqueaderos pero aseguraron que “no tienen quién responda”, pues afirman estar en vacancia Judicial.