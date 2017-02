Piden medida cautelares a la OEA a favor del colombiano detenido en Qatar

La familia de Juan Pablo Iragorri, colombiano condenado a cadena perpetua en Qatar, presentó una solicitud de medidas cautelares ante la OEA, para que gestionen su eventual repatriación por razones humanitarias.

Eso le expresó Iragorri en una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, en la que además le pide que sea mediador en su intención de comunicarse con el Emir de Qatar y con el Papa Francisco para solicitar un indulto o una medida de misericordia para que le perdonen su condena.

"Como es de su conocimiento y por medio de la Cancillería y el Consulado, he tratado infructuosamente de llegar al Emir de Qatar, a su señora madre la Jequesa, al papa Francisco y con mi familia, hemos agotado todos los recursos diplomáticos alrededor del mundo para exponer mi bcaso, con el fin de solicitar un indulto o medida de misericordia (...) lamentablemente no ha sido posible por mejores relaciones que tengamos llegar a su excelencia. Señor Presidente, acudo nuevamente a su ayuda y a sus buenos oficios para salir de este encierro. Usted es un hombre de Paz, ya hoy premio nobel de Paz y orgullo de los Colombianos, a quien solo le pido que comparta conmigo un poquito de esa paz lograda", expresó Iragorri.

Iragorri expresa que desea regresar al país para donarle un riñón a su hermano, "un riñón que necesita para mejorar su calidad de vida, mi mamá se va apagando lejos de mí y mi hija ya se perdió la oportunidad de crecer al lado de un padre ejemplar, sin contar las lágrimas que he derramado por no poderla ver crecer. He expuesto mis razones humanitarias por todos los medios sin obtener respuesta", puntualiza el colombiano.