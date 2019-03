Pido perdón por los hechos ocurridos: Gabriel de Jesús Amado

Ante la jurisdicción especial para la paz, el coronel en retiro Gabriel de Jesús Amado, quien estuvo preso por estar relacionado con las ejecuciones extrajudiciales, reiteró que su comparecencia ante el tribunal de paz está enfocada a la reparación de las víctimas y a contar la verdad de los hechos que rodearon este oscuro capítulo de nuestra historia.

"No piensan ni tampoco vayan a dilucidar de que no tengo una responsabilidad; la tengo frente a estos hechos no solamente los suyos. Aquí se están conociendo otros hechos".

El oficial en retiro pidió nuevamente perdón a las madres de los jóvenes que fueron víctimas y señaló que hará todo lo posible para que estos hechos se esclarezcan. Por su parte, las madres de los jóvenes víctimas de estos hechos señalaron que en la JEP es el único lugar donde las han escuchado y tienen la esperanza de que allí obtengan Justicia.