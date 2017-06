Piedad Córdoba y Alejandro Ordóñez se irán a juicio por injuria y calumnia

El ex procurador general Alejandro Ordóñez y la ex senadora Piedad Córdoba no quisieron conciliar en el proceso que se adelanta por las declaraciones que hizo el exfuncionario en contra de la mujer señalándola de guerrillera, terrorista y colaboradora de las Farc.

“Él sigue exhibiendo sus declaraciones como quien dice que yo soy una terrorista, una guerrillera, que soy Teodora de Bolívar (o) colaboradora de las Farc (…) entonces nos vamos a juicio”, indicó la exsenadora

Córdoba lo denunció por los delitos de injuria y calumnia, y en la Fiscalía General el exprocurador aseguró que no tenía ánimos conciliatorios.

“Ella considera que el haber afirmado que es Teodora Bolívar constituye injuria y calumnia (…) manifesté que no tenía ánimo conciliatorio y que las afirmaciones hechas en su contra se fundaron en realidades probatorias”, respondió Ordóñez.