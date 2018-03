Pinzón, Vargas y Duque no le cerraron la puerta al “fracking” en Colombia

En el marco de un foro organizado por la Andi, El Tiempo y La W, los candidatos presidenciales Juan Carlos Pinzón, Germán Vargas Lleras e Iván Duque coincidieron en que el tema del “fracking” y otros mecanismos alternativos de explotación de hidrocarburos debe ser abordado de forma técnica y no desde argumentos populistas que le hacen daño al sector petrolero en el país.

Vargas Lleras aseguró que, aunque polémico, este tema debe ser estudiado con seriedad ya que el potencial de estos mecanismos de explotación podría traer grandes beneficios económicos para el país.

“No lo descarto. Imagínense si las perspectivas llegaran a confirmarse, lo que eso representaría en riqueza para inversiones en salud, educación e infraestructura”, señaló Vargas.

Juan Carlos Pinzón hizo un llamado a que la discusión inicie en los círculos científicos para que se evalúe el verdadero impacto ambientas y social

“El país no puede, por una postura ideológica, cerrarse a esa discusión. Lo que hay que convertirla en una conversación entre expertos que pueda llevar a concluir dónde se puede hacer y dónde no”, añadió el exministro de Defensa.

Iván Duque aseguró que el tema del “fracking” debe ser evaluado después de haber hecho una reflexión sobre cómo maximizar la explotación tradicional de los yacimientos nacionales

“La discusión debemos darla para ir llegando a un consenso entre las comunidades, la industria y los expertos. Lo que no podemos es caer en la trampa de pensar que si no hay “fracking” no hay petróleo para el país”.