Planta de etanol de Bioenergy nació y es inviable: Contraloría El ente de control asegura que posibilidades de rentabilidad son muy bajas y no aporta ningún valor a los colombianos. La planta pasó de costar US $344 millones a US $750 millones.

El valor acumulado actual de Bioenergy es de 2.18 veces su valor presupuestal inicial. Foto: Colprensa