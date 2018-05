Polémica entre gobierno y Farc por retrasos en proyectos productivos

El ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, cuestionó los retrasos en la ejecución de proyectos productivos por parte de 26 expertos que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común -Farc- ha contratado para esa tarea.

También criticó que las Farc se nieguen a recibir la ayuda de cinco expertos técnicos del Ministerio y de la Agencia de Desarrollo Rural y que, en cambio, exijan la contratación de cinco hombres cercanos a ellos, que se sumarían a los 26 que ya tienen, para sacar adelante los proyectos que desde hace dos meses deberían estar en fase de ejecución.

"Hoy les propusimos que les ponemos cinco técnicos expertos para agilizar el proceso y dijeron que no, que mejor contratemos otras cinco personas de ellos para trabajar en los proyectos y yo no accedo a eso porque 26 no lo han logrado hacer (...) Se han demorado demasiado y nos falta muy poco tiempo. No necesitamos contratar más gente, si hay 26 y no han podido, yo tengo cinco expertos que no necesitamos contratarlos y en 15 o 20 días podemos sacar esos proyectos adelante", dijo Zuluaga.

"Esos 26 son personas que ellos postularon que les ayudan en esos procesos, yo no puedo decir si saben o no saben, lo que sí puedo decir es que se han demorado demasiado y el gobierno está en el interés de cumplir", agregó el ministro.