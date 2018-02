Policía descartó explosivos en maleta abandonada en Popayán

Momentos de zozobra vivieron los habitantes de la ciudad de Popayán, capital del Cauca, luego que en la noche de este viernes se emitiera una alerta por la posible presencia de explosivos en la vía Panamericana, a la altura de la 'Glorieta de Catay', muy cerca de un CAI de la Policía.



Foto: Cortesía Sucesos Cauca Foto: Cortesía Sucesos Cauca

La alarma inició cuando personas que transitaban por el lugar advirtieron de la presencia de una maleta abandonada, por lo que la Fuerza Pública activó el protocolo preventivo, ante las amenazas del Eln sobre un paro armado y la reciente filtración de un documento confidencial que señalaba que ese grupo pretendía efectuar un atentado contra la Policía Nacional.



La tensión se incrementó, cuando en una primera diligencia un perro antiexplosivos dio señal positiva para este tipo de artefactos, por lo que la zona fue acordonada, la vía Panamericana cerrada y los establecimientos localizados en las inmediaciones evacuados.



Foto: Cortesía Sucesos Cauca Foto: Cortesía Sucesos Cauca

El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Pompy Pinzón, dio un parte de tranquilidad a la comunidad, y explicó que la explosión que se escuchó en la zona fue una "contracarga" que se instaló, para verificar el contenido de la maleta.



Una vez se efectuó dicho proceso, las autoridades descartaron la presencia de material explosivo y confirmaron que había libros y ropa.



“Fue un procedimiento que se debía hacer para evitar afectaciones a los payaneses, de comprobar que no era una amenaza de explosivos, muestra de nuestra capacidad de reacción frente a esta clase de hechos, un llamado a los ciudadanos para estar informando sobre actos sospechosos en la ciudad, no dejar los carros abandonados y no generar pánico con falsa información”, agregó el Oficial.