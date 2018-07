Policía le presta cascos y chalecos antibalas a los combos de la Comuna 13: habitante

Continúa siendo preocupante la situación que se vive en de la Comuna 13 de Medellín, donde la comunidad del barrio Las Independencias denuncia diversas problemáticas relacionadas con el incremento de la inseguridad en la zona. No solo dada por las continuas balaceras, sino porque la comunidad siente que no se tiene un apoyo de la fuerza pública.

En La W, una mujer de la zona, madre de un gran número de niños y abuela de otro tanto menores de edad, quien siente temor por la seguridad de los mismos, contó su diario vivir. A la señora la llamaremos Beatriz, para su proteger su identidad y la de su familia, motivo por el cual tampoco decidimos el número exacto de personas que la conforman.

Doña Beatriz fue enfática en que “la policía está como aliada con esos muchachos del Clan del Ché. Prácticamente están como comiendo de la mano de ellos. Ellos les prestan chalecos antibalas, les prestan cascos, y con ellos andan por todo esto y ponen a los pelados que pongan a que griten de un morro a otro morro a insultarlos. Y los policías montados en la otra plancha para mirar de donde salgan para cogerlos”.

Así mismo denunció que “con muchachos menores de edad, hacen allanamiento, les roban la ropa. Es ahí donde decimos nosotros, si ya no tenemos seguridad con la policía, porque la policía están con ellos, entonces necesitamos que nos cambien a todos los policías de Belencito, porque están como con ellos”.

Doña Beatriz, reveló que “nos parece ilógico que no podamos vivir tranquilos. Esto está peor que cuando hicieron la operación Orión. Andan mucho con alias Sebas y con alias Triquen. Nosotros no tenemos seguridad ante nadie, no podemos confiar en nadie, porque no sabemos que policías están comprados, porque también hay buenos”.

Por su parte, el secretario de seguridad de Medellín, Andrés Tobón, aclaró que “por el conocimiento que se tiene del territorio no se evidencia este tipo de comportamientos”, pero avanzan en las investigaciones que permitan aclarar la situación y en los operativos para contrarrestar a los delincuentes.