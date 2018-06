Por beneficiar a empresa se va a poner en riesgo patrimonio cultural del Galeón San José

En diálogo con La W Radio, el antropólogo de la Universidad de Antioquia y Doctor en Historia explicó el documento preparado por varios investigadores de la institución que se opone a la extracción del Galeón San José.

“Planteamos dos preocupaciones; la primera es la suerte misma del patrimonio cultural sumergido, que busca ser comercialización por parte del contrato y la segunda preocupación está relacionada con una posible erosión de lo que es una política nacional sobre protección del patrimonio cultural”

Piazzini asegura que otro de los reparos sobre este proceso público está relacionado con la ley 1675 de 2013 que facilita el rescate del San Jose, “cuando yo fui director encargado del ICANH le manifesté a la ministra de Cultura que esa ley era inconveniente para el país porque tenía rasgos de inconstitucionalidad” si embargo a la ley no se le realizó ninguna modificación, quedo tal cual y al profesor lo sacaron de su cargo.

“Cuando se analiza con mucho cuidado el contexto histórico de la ley, la manera en que están estructurados los pliegos de la licitación uno encuentra que lo que hay allí es un afán económico y extractivo”, dijo.

El antropólogo también señala que no está muy claro cómo va ser determinado que es y que no es ´patrimonio cultural´ y le preocupa que esa decisión la toma Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, una instancia que para el presenta debilidades en su conformación, en su autonomía y en su idoneidad.

¿Qué pasará con el Galeón San José?

Frente a esta pregunta el académico afirma que lo primero que va suceder es el riesgo de que por extraer bastante para hacer más benéfico el negocio para los inversionistas y la empresa contratante, se pongan en riesgo los vestigios in situ, porque en arqueología es muy importante el contexto: “Extraer no garantiza necesariamente la conservación de lo que deba dejarse in situ, no hay un protocolo que indique claramente que se debe conservarse in situ y que no”, advirtió.

Dice que a pesar de que en los pliegos del Ministerio de Cultura se habla de una protección del patrimonio, lo que se extraiga sufre un proceso de deterioro acelerado lo que genera un riesgo muy grande para la cultura colombiana.